Численность свиней в Псковской области увеличилось на 11,5% за год

На 1 февраля 2021 года численность свиней в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области составила 1477,1 тыс. голов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их поголовье увеличилось на 11,5%.

«Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9 процента», - говорится в сообщении.

Также в Псковстате отметили, что численность крупного рогатого скота составила 65,5 тыс. голов, из них 33 тыс. – коровы. Этот показатель сократился на 4,4 %. При этом коров стало на 0,9% меньше.

Число овец и коз в Псковской области увеличилось на 1,2% и составило 32,2 тыс. голов.