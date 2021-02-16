Производство мяса, молока и яиц выросло в Псковской области

В Псковской области в январе текущего года был отмечен рост объёмов производства мяса, молока и яиц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковстата.

Так, в январе в хозяйствах всех категорий произвели 30 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 16,1% больше, чем в 2020-м году. Молока выработали 16 тыс. тонн молока и прирост составил 3,5%. Яиц выпустили 6 млн штук, что на 0,3% больше показателя января 2019-го года.

«Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 85%». - отметили в Псковстате.