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Общество / Коммуналка

Пени за неуплату взносов за капремонт собираются начислять в Псковской области

16 февраля 2021 года, 17:32

В Псковской области планируется начислять пени за неуплату взносов на капремонт. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в эфире проекта ПАИ-live 16 февраля.

Пени за неуплату взносов за капремонт собираются начислять в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, рассчитывать пени начнут в апреле-мае. Первыми их получат те, кто имеет наибольшую задолженность. Сергей Шарлаев отметил, что в целом долг превышает 560 млн рублей. «На эти деньги мы могли бы ещё одну программу реализовать и дополнительно 18 тысяч жителей области могли бы увидеть проведенные работы, которые они и оплачивают», – отметил он.

В прошлом году были поданы 1 тыс. 800 исков по взысканию задолженности на общую сумму 26 млн рублей.

В целом, сообщил гость эфира, собираемость взносов за капитальный ремонт в 2020 году в Псковской области составила 82%. «Это очень неплохо, собираемость осталась на уровне, который был до пандемии. Жители тоже видят, что работа осуществляется. Но конечно же её нудно улучшать, систематизировать. Будем работать над качеством, сроками», – сказал Сергей Шарлаев.

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