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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

«Псковская правда» узнала, что будет с ценами на колбасу

16 февраля 2021 года, 16:19

Цены на колбасу могут вырасти, сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что переработчики мяса начали отправлять запросы ритейлерам на повышение закупочных цен на 10-15% на готовую продукцию. Причиной такого шага является рост цен на сырьё — мясо курицы и свинину.

«Псковская правда» узнала, что будет с ценами на колбасу

Фото Псковского агентства информации

Как сообщили «Псковской правде» в Псковском мясокомбинате, предприятие регулярно обращается к торговым сетям с предложениями о повышении цен, однако, по ним не всегда принимаются положительные решения. На мясокомбинате пояснили, что за последний год стоимость свинины выросла на 25-30%, а мяса кур — на 30%. В то же время цена готовой продукции предприятия увеличилась только на 10%.

На Великолукском мясокомбинате, куда «Псковская правда» также обратилась за комментарием, речь о существенном подорожании продукции не идёт. Как пояснили на предприятии, рост цен на мясо связан, в первую очередь, с повышением стоимости кормов, что компанию не коснулось. Дело в том, что Великолукский мясокомбинат имеет полный цикл производства — «от поля до прилавка», в отличие от Псковского, который закупает мясо для производства. «Мы сами сеем зерновые, сами убираем, сами на их основе производим комбикорм, сами выращиваем свиней, сами занимаемся переработкой», - отметили на комбинате.

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