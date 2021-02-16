Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты и бригады спецназа ГРУ

Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии и воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, погибших при исполнении воинского долга, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе итогового совещания по подготовке программы 16 февраля.

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, ключевые мероприятия состоятся непосредственно в Дни памяти - 21 февраля и 1 марта. Особый акцент губернатор сделал на проведении спортивных соревнований. Так, состоится Всероссийский турнир класса А по боксу. За Кубок командующего ВДВ поборются 12 команд из разных регионов России.

«Думаю, это действительно в полной мере отвечает духу памятной даты. Важно, чтобы молодое поколение брало пример с наших героев. С этой же целью большое количество мероприятий проводится в сфере образования», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Во всех школах пройдут памятные акции, круглые столы, военно-спортивные соревнования и встречи с ветеранами военных действий. Центр туризма организует тематический конкурс и экскурсии для детей на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

В клубе воинской части в Черехе пройдет выставка мастера Геннадия Куркина под общим названием «Слава русского оружия». Эту коллекцию художник вышивал бисером на протяжении пяти лет.

Кроме того, в Псковской области пройдет показ тематических фильмов, посвященных подвигам бойцов 2-й бригады и 6-й роты. В частности, Михаил Ведерников поручил организовать широкий показ фильма о 6-й роте кинокомпании «Omni production».