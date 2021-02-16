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Общество

Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты и бригады спецназа ГРУ

16 февраля 2021 года, 16:04

Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии и воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, погибших при исполнении воинского долга, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе итогового совещания по подготовке программы 16 февраля.

Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты и бригады спецназа ГРУ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, ключевые мероприятия состоятся непосредственно в Дни памяти - 21 февраля и 1 марта. Особый акцент губернатор сделал на проведении спортивных соревнований. Так,  состоится Всероссийский турнир класса А по боксу. За Кубок командующего ВДВ поборются 12 команд из разных регионов России.

«Думаю, это действительно в полной мере отвечает духу памятной даты. Важно, чтобы молодое поколение брало пример с наших героев. С этой же целью большое количество мероприятий проводится в сфере образования», — подчеркнул Михаил Ведерников. 

Во всех школах пройдут памятные акции, круглые столы, военно-спортивные соревнования и встречи с ветеранами военных действий. Центр туризма организует тематический конкурс и экскурсии для детей на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

В клубе воинской части в Черехе пройдет выставка мастера Геннадия Куркина под общим названием «Слава русского оружия». Эту коллекцию художник вышивал бисером на протяжении пяти лет.

Кроме того, в Псковской области пройдет показ тематических фильмов, посвященных подвигам бойцов 2-й бригады и 6-й роты. В частности, Михаил Ведерников поручил организовать широкий показ фильма о 6-й роте кинокомпании «Omni production».

Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты и бригады спецназа ГРУ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«В целом мероприятия охватывают все муниципалитеты и возрастные категории. Программа получилась достойная, интересная и насыщенная. Считаю, что у нас получилось в полной мере охватить все сферы», — заключил Михаил Ведерников.

О готовности к проведению Дней памяти доложили власти Пскова и Псковского района, а также руководители воинских подразделений.

Далее участники совещания обсудили очередь на отработку обращений родственников погибших. По словам председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой, единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей доведена до родственников погибших в полном объеме. Также она заверила, что в случае необходимости, семьям погибших будет оказана адресная помощь.

Михаил Ведерников добавил, что в настоящий момент все заявления и обращения отработаны.

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