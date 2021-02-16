В УГХ Пскова объяснили, почему многоквартирный дом по улице Ижорского батальона остался без горячей воды

Горячую воду отключили в жилом многоквартирном доме №7 по улице Ижорского батальона в Пскове для химической промывки системы горячего водоснабжения (ГВС), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управлении городского хозяйства администрации Пскова.

В доме, который обслуживает управляющая компания «Управление Микрорайоном №12», произошло засорение трубопровода ГВС частицами низкотемпературной накипи. Борьба с засорением началась в 2020 году. Тогда управляющая компания провела несколько мероприятий.

В частности, холодное водоснабжение, идущее на подогрев для приготовления ГВС, подвергали химической обработке комплексными соединениями цинка и фосфата. Однако, из-за жестких ограничений предельно-допустимых концентраций применяемых веществ, этот метод оказался недостаточно эффективным.

Далее управляющая компания применила метод механической фильтрации с использованием регенерируемого фильтрующего элемента (струнный фильтрующий элемент из титановых нитей). Он также не показал заявленного эффекта: фильтрующий элемент быстро вышел из строя из-за физико-химических свойств низкотемпературной накипи.

В настоящее время планируется провести химическую промывку общедомовой системы ГВС. «Исходя из анализа результатов выполненных работ, управляющая компания приходит к выводу, что единственным эффективным способом разрешения сложившейся ситуации является проведение химической промывки общедомовой системы ГВС», - говорится в сообщении.

Однако, чтобы не навредить здоровью жильцов, во время выполнения этой работы необходимо отключить общедомовую систему ГВС. «Отключение будет производиться путем доступа в квартиры собственников и установки заглушек на систему разбора ГВС (как в ванной комнате, так и на кухне)», - сообщили специалисты УГХ и добавили, что необходимо отключить 332 квартиры.

Работа займет 7-10 дней. Ее длительность будет зависеть, в том числе от предоставления жильцами доступа в свое жилье.

Информацию о проведении работ можно прочитать на информационных стендах дома.