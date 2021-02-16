Умер иконописец Псково-Печерского монастыря

Алипий был насельником монастыря много лет. Иконы, которые он написал, украшают храмы обители.

«Также о. Алипий писал иконы в псковском Мирожском монастыре, несколько лет подвизался на Валааме», - говорится в сообщении.

Отпевание монаха пройдет в Псково-Печерском монастыре 17 февраля по окончании Божественной литургии.