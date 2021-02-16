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Общество

Умер иконописец Псково-Печерского монастыря

16 февраля 2021 года, 13:48

15 февраля умер иконописец Псково-Печерского монастыря монах Алипий (Оборотов), сообщается в Instagram-аккаунте монастыря.

Умер иконописец Псково-Печерского монастыря

Фото из Instagram-аккаунта Псково-Печерского монастыря

Алипий был насельником монастыря много лет. Иконы, которые он написал, украшают храмы обители. 

«Также о. Алипий писал иконы в псковском Мирожском монастыре, несколько лет подвизался на Валааме», - говорится в сообщении.

Отпевание монаха пройдет в Псково-Печерском монастыре 17 февраля по окончании Божественной литургии.

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