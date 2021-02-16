Дмитрий Устинов назначен заместителем председателя Псковского областного суда

Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Указ 15 февраля подписал президент России Владимир Путин. Заместитель председателя областного суда назначен на шестилетний срок полномочий.

Дмитрий Александрович Устинов родился 11 октября 1976 года в деревне Качаново Палкинского района Псковской области. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «юриспруденция». В 1993 - 2002 годах проходил службу в органах внутренних дел Псковской области. В декабре 2001 года Постановлением Псковского областного Собрания депутатов был назначен мировым судьёй судебного участка №12 в Палкинском районе.

В последнее время он был исполняющим обязанности заместителя председателя областного суда.