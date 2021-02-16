Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дмитрий Устинов назначен заместителем председателя Псковского областного суда

16 февраля 2021 года, 12:16

Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Указ 15 февраля подписал президент России Владимир Путин. Заместитель председателя областного суда назначен на шестилетний срок полномочий.

Дмитрий Александрович Устинов родился 11 октября 1976 года в деревне Качаново Палкинского района Псковской области. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «юриспруденция». В 1993 - 2002 годах проходил службу в органах внутренних дел Псковской области. В декабре 2001 года Постановлением Псковского областного Собрания депутатов был назначен мировым судьёй судебного участка №12 в Палкинском районе.

В последнее время он был исполняющим обязанности заместителя председателя областного суда.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Псковская правда» узнала, что будет с ценами на колбасу
Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты и бригады спецназа ГРУ
Приговор осужденному за госизмену на 7 лет колонии печерянину вступил в силу
В УГХ Пскова объяснили, почему многоквартирный дом по улице Ижорского батальона остался без горячей воды
Умер иконописец Псково-Печерского монастыря
Две школы закрыты на карантин по ОРВИ в Псковской области
Второй день подряд число новых заболевших коронавирусом в Псковской области менее 60
Угрозыск: Большинство пропавших детей в Псковской области разыскивается за сутки
Псковская компания вошла в рейтинг лучших работодателей

Комментарии

Авторизация
No comments
Что, если не коронавирус?

Общество / Здоровье
15 февраля 17:25

Что, если не коронавирус?

О чем говорят неприятные симптомы
Вкус железа

Общество / Здоровье
15 февраля 17:18

Вкус железа

О чем говорит металлический привкус во рту
Башня РГО

Общество / Образование
9 февраля 15:47

Башня РГО

Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове