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Общество / Здоровье

Второй день подряд число новых заболевших коронавирусом в Псковской области менее 60

16 февраля 2021 года, 11:59

В Псковской области второй день подряд регистрируется менее 60 новых случаев коронавируса. За 15 февраля из выявили 59, - сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Второй день подряд число новых заболевших коронавирусом в Псковской области менее 60

В Пскове добавились 19 новых заболевших (всего 11 тыс. 203), в Великих Луках – 9 (всего 5 тыс. 559), по 6 — в Невельском (всего 1 тыс. 255) и Себежском (всего 426) районах, 5 — в Псковском районе (всего 2 тыс. 609), 4 — в Новосокольническом (всего 775). По два человека заразились в Островском (всего 1 тыс. 513), Палкинском (всего 333) и Пустошкинском (всего 262) районах, по одному — в Красногородском (всего 181), Куньинском (всего 274), Опочецком (всего 820) и Порховском (всего 977) районах.

Всего на данный момент в Псковской области насчитывается 30 тыс. 923 заражённых. Выздоровели уже 19 тыс. 827 человек, в том числе 85 за последние сутки. Также 15 февраля добавились 2 летальных исходов, всего умерли 157 жителей региона.

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