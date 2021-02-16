Угрозыск: Большинство пропавших детей в Псковской области разыскивается за сутки

Большая часть пропавших детей в Псковской области разыскивается буквально за первые 24 часа. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности и розыскной работы, начальника розыскного отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дениса Михайлова.

По его словам, в прошлом году в отношении пропавших детей и подростков было заведено 13 розыскных дел. «Это те случаи, когда мы не нашли ребенка в дежурные сутки. Напомню, что всего обращений было 171», - рассказал оперативник.

Однако при этом в Псковской области до сих пор не найдены четыре ребенка, пропавшие 10 лет назад. Трое подростков из Великих Лук и один - из Себежа.

О случаях ухода детей из неблагополучных семей полиция не всегда может знать. «О таких детях, которые предоставлены себе, их родители даже не заявляют. «Почему ваш ребенок в школу не ходит?» «А я не знаю, где он». Тогда уже и к родителям санкции применяются», - рассказывает Денис Михайлов.

Также полицейские сообщили изданию, что дети в регионе уходят не только из семьи. «Из госучреждений у нас в этом году ушло 37 подростков. В основном причины, по которым они уходят, - это желание пообщаться с родственниками и нежелание подчиняться уставу учреждения», - сообщила заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних МВД России по Псковской области Ирина Зорина.

Что касается сбежавших из дома детей, то причины могут быть разными, объясняет она: «Иногда это желание привлечь к себе внимание родителей. Потому что, как показывает статистика, из благополучных семей дети уходят даже чаще, чем из неблагополучных». «В таких семьях родители заняты зарабатыванием денег, чтобы обеспечить то самое благополучие, но при этом забывают про своих несовершеннолетних детей», - поясняет сотрудница полиции.

По ее словам, если родители знают хотя бы под каким никнеймом их ребенок зарегистрирован в соцсетях, это очень помогает в розыске: «Дети в Сети достаточно быстро реагируют на сообщения. Мы можем найти подход к ребенку. Кроме того, мы можем увидеть, когда и в какое время он выходил в интернет».

Дети до 7 лет убегают из дома не часто, хотя были случаи, когда они таким образом пытались напугать родителей или проявить самостоятельность. В Пскове некоторое время назад был такой случай: малыш ушел с территории детского сада, пока мама разговаривала с воспитателем. К поискам подключилась полиция, а в это время ребенок сам благополучно добрался до дома.

Кроме того, были случаи, когда дети уходили из дома, став участником игры. В 2019 году в России был популярен флешмоб «Потеряйся на 24 часа». Но в Псковской области таких случаев не было.

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