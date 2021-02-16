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Экономика / Работа

Псковская компания вошла в рейтинг лучших работодателей

16 февраля 2021 года, 11:18

Псковская компания «Псковвтормет» вошла в рейтинг лучших работодателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которая представила ежегодный Рейтинга работодателей России.

Предприятие «Псковвтормет» вошло в категорию средних компаний с численностью от 251 до 1000 человек и по итогам 2020 года заняло 109 место.

В целом по стране в категории крупнейших компаний лидером стала Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». В числе лучших также оказались Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.

Компании при составлении рейтинга оцениваются по трём направлениям: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки), желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки) и данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).

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