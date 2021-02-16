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Происшествия

Два тайника с сигаретами обнаружили в автомобилях псковские таможенники

16 февраля 2021 года, 10:24

Сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка в Пыталовском районе выявили два тайника с табачными изделиями в грузовых автомобилях. Машины следовали из России в Латвию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни.

Два тайника с сигаретами обнаружили в автомобилях псковские таможенники

Фото пресс-службы Псковской таможни

Подозрительные объекты сотрудники таможни выявили при изучении снимков, полученных при осмотре автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В одном автомобиле из покрышки извлекли 490 пачек сигарет марки «Marlboro», во втором из-под пластиковой обшивки торпеды в кабине - 80 пачек сигарет.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи  16.1 КоАП РФ. Сигареты изъяты, назначены товароведческие экспертизы.  

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