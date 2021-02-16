Два тайника с сигаретами обнаружили в автомобилях псковские таможенники

Сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка в Пыталовском районе выявили два тайника с табачными изделиями в грузовых автомобилях. Машины следовали из России в Латвию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни.

Подозрительные объекты сотрудники таможни выявили при изучении снимков, полученных при осмотре автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В одном автомобиле из покрышки извлекли 490 пачек сигарет марки «Marlboro», во втором из-под пластиковой обшивки торпеды в кабине - 80 пачек сигарет.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Сигареты изъяты, назначены товароведческие экспертизы.