Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

Первый закрытый показ художественного фильма «Учености плоды» состоялся в Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие посетили официальные лица, в том числе и губернатор Михаил Ведерников, сотрудники музея и члены съемочной группы. С приветственным словом выступил режиссер, соавтор сценария, генпродюсер и исполнитель одной из главных ролей Игорь Угольников. Он поблагодарил всех причастных к созданию картины. В частности, отдельную благодарность режиссер выразил специалистам и руководству музея-заповедника, а также Михаилу Ведерникову. «Благодарю за поддержку и Михаила Юрьевича Ведерникова. Я ему рассказывал идею задолго до начала ее реализации», — отметил Игорь Угольников и добавил, что замысел создания этой киноленты появился еще во время съемки фильма «Батальон» - в 2014 году.

«Очень важно, что первый публичный показ фильма состоится именно здесь, в пушкинских местах, в музее, где проходили съемки. Мне важно получить одобрение, сдать фильм научным сотрудникам музея, свидетелям и очевидцам сложнейшего творческого процесса. Надеюсь, что это будет правильный старт будущему прокату фильма», — подчеркнул Игорь Угольников и поделился, что эпилог был снят буквально за час до первого показа киноленты.