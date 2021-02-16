Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

16 февраля 2021 года, 10:36

Первый закрытый показ художественного фильма «Учености плоды» состоялся в Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Мероприятие посетили официальные лица, в том числе и губернатор Михаил Ведерников, сотрудники музея и члены съемочной группы. С приветственным словом выступил режиссер, соавтор сценария, генпродюсер и исполнитель одной из главных ролей Игорь Угольников.

Он поблагодарил всех причастных к созданию картины. В частности, отдельную благодарность режиссер выразил специалистам и руководству музея-заповедника, а также Михаилу Ведерникову. «Благодарю за поддержку и Михаила Юрьевича Ведерникова. Я ему рассказывал идею задолго до начала ее реализации», — отметил Игорь Угольников и добавил, что замысел создания этой киноленты появился еще во время съемки фильма «Батальон» - в 2014 году.

Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Очень важно, что первый публичный показ фильма состоится именно здесь, в пушкинских местах, в музее, где проходили съемки. Мне важно получить одобрение, сдать фильм научным сотрудникам музея, свидетелям и очевидцам сложнейшего творческого процесса. Надеюсь, что это будет правильный старт будущему прокату фильма», — подчеркнул Игорь Угольников и поделился, что эпилог был снят буквально за час до первого показа киноленты.

Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Фильм «Учености плоды» снят в жанре исторической драмы. Он рассказывает о малоизвестных событиях, которые происходили во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. 

Съемки фильма проходили в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.

Кинопроект поддержал губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Все вопросы, возникающие в процессе съемки художественного фильма «Учености плоды», на площадке Пушкиногорья, глава региона обсуждал на встречах с режиссером киноленты и руководством киностудии «Ленфильм». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Псковская правда» узнала, что будет с ценами на колбасу
Порядка 350 памятных мероприятий запланированы в Псковской области к Дням памяти военнослужащих 6-й роты и бригады спецназа ГРУ
Приговор осужденному за госизмену на 7 лет колонии печерянину вступил в силу
В УГХ Пскова объяснили, почему многоквартирный дом по улице Ижорского батальона остался без горячей воды
Умер иконописец Псково-Печерского монастыря
Две школы закрыты на карантин по ОРВИ в Псковской области
Дмитрий Устинов назначен заместителем председателя Псковского областного суда
Второй день подряд число новых заболевших коронавирусом в Псковской области менее 60
Угрозыск: Большинство пропавших детей в Псковской области разыскивается за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка