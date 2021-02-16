Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

Первый закрытый показ художественного фильма «Учености плоды» состоялся в Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Мероприятие посетили официальные лица, в том числе и губернатор Михаил Ведерников, сотрудники музея и члены съемочной группы. С приветственным словом выступил режиссер, соавтор сценария, генпродюсер и исполнитель одной из главных ролей Игорь Угольников.
Он поблагодарил всех причастных к созданию картины. В частности, отдельную благодарность режиссер выразил специалистам и руководству музея-заповедника, а также Михаилу Ведерникову. «Благодарю за поддержку и Михаила Юрьевича Ведерникова. Я ему рассказывал идею задолго до начала ее реализации», — отметил Игорь Угольников и добавил, что замысел создания этой киноленты появился еще во время съемки фильма «Батальон» - в 2014 году.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Очень важно, что первый публичный показ фильма состоится именно здесь, в пушкинских местах, в музее, где проходили съемки. Мне важно получить одобрение, сдать фильм научным сотрудникам музея, свидетелям и очевидцам сложнейшего творческого процесса. Надеюсь, что это будет правильный старт будущему прокату фильма», — подчеркнул Игорь Угольников и поделился, что эпилог был снят буквально за час до первого показа киноленты.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Фильм «Учености плоды» снят в жанре исторической драмы. Он рассказывает о малоизвестных событиях, которые происходили во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское.
Съемки фильма проходили в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.
Кинопроект поддержал губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Все вопросы, возникающие в процессе съемки художественного фильма «Учености плоды», на площадке Пушкиногорья, глава региона обсуждал на встречах с режиссером киноленты и руководством киностудии «Ленфильм».