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Культура

Найденные в погребении весы изучают псковские археологи

16 февраля 2021 года, 09:29

Весы обнаружили археологи в Мстиславском раскопе у недействующей тепловой электростанции в центре Пскова. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Найденные в погребении весы изучают псковские археологи

Фото из Instagram Археологического центра Псковской области

В настоящее время торговый инвентарь, найденный в погребении, проходит расчистку и реставрацию. «Весы лежали в каповом (березовом ?) футляре с кожаной крышкой - это отдельный предмет заботы рестараторов, так как дерево сохранилось гораздо хуже металла и потребовало больше времени и усилий по консервации», - отмечают специалисты.

Отдельное внимание археологи обратили на точечный орнамент, который идёт по краю чашек и коромыслу, создавая единый стиль оформления.

Реставрационные работы продолжаются.

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