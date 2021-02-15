Уровень газификации Псковской области через пять лет должен достигнуть 61%

Уровень газификации Псковской области при осуществлении мероприятий 5-летней программы должен достигнуть 61%. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил 15 февраля в ходе посвященного вопросам газификации регионов селекторного совещания, которое провел председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Ведерников рассказал, что за последние 15 лет уровень газификации Псковской области вырос с 33% до 54,5%, но этот показатель все равно ниже общероссийского значения. Из 26 районов области газифицированы только 15.

В 2020 году была утверждена новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Псковской области стоимостью 8,4 млрд рублей. В соответствии с нею магистральные трубопроводы будут протянуты во все райцентры области.

Михаил Ведерников пояснил, что низкие темпы газификации объясняются нерешенными вопросами строительства распределительных сетей, а также подведения газа непосредственно к домовладениям.

«Важно определить источники финансирования строительства распределительных сетей и, наконец, построить газопроводы ввода до фасадов здания, так называемую «последнюю милю». Я считаю, что такая инициатива «Единой России» будет являться оптимальным и реалистичным решением».