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Экономика / ЖКХ

Уровень газификации Псковской области через пять лет должен достигнуть 61%

15 февраля 2021 года, 21:23

Уровень газификации Псковской области при осуществлении мероприятий 5-летней программы должен достигнуть 61%. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил 15 февраля в ходе посвященного вопросам газификации регионов селекторного совещания, которое провел председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Уровень газификации Псковской области через пять лет должен достигнуть 61%

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников рассказал, что за последние 15 лет уровень газификации Псковской области вырос с 33% до 54,5%, но этот показатель все равно ниже общероссийского значения. Из 26 районов области газифицированы только 15.

В 2020 году была утверждена новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Псковской области стоимостью 8,4 млрд рублей. В соответствии с нею магистральные трубопроводы будут протянуты во все райцентры области.

Михаил Ведерников пояснил, что низкие темпы газификации объясняются нерешенными вопросами строительства распределительных сетей, а также подведения газа непосредственно к домовладениям.

«Важно определить источники финансирования строительства распределительных сетей и, наконец, построить газопроводы ввода до фасадов здания, так называемую «последнюю милю». Я считаю, что такая инициатива «Единой России» будет являться оптимальным и реалистичным решением».

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