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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов

15 февраля 2021 года, 18:27

Память павших воинов-интернационалистов почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 февраля. Он посетил в Пскове мемориальный комплекс в сквере у Дома офицеров, где возложил цветы к плитам с именами военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли выполнении задач во второй половине ХХ века, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В этот же день в мемориального комплекса собрались ветераны-афганцы, родные погибших в Афганистане бойцов. Там состоялся митинг «Живая память сердец».

Также в онлайн-формате прошла концертная программа «Колокола памяти — Афганистан».

Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Память воинов-интернационалистов почтили жители и других муниципалитетов в Псковской области. В частности, в Великих Луках возложили цветы к памятнику павшим бойцам, в Острове провели программу «Эхо Афганской войны» и митинг у памятного знака, в Локне в местной библиотеке открыты выставку «Афганистан. Без права на забвение» и организовали урок мужества «Пароль — «Афган».

День памяти воинов-интернационалистов был установлен в 2010 году. Датой выбрано 15 февраля, поскольку именно в этот день в 1989 года был завершён вывод советских войск из Афганистана.    

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