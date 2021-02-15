На дорожную разметку в Псковской области выделены свыше 90 млн рублей

В Псковской области в этом году на дорожную разметку из регионального бюджета более 90 млн рублей. Её население будет проведено для повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядчик уже определён. Это АО «Дороги Черноземья», с которым Управление автомобильных дорог Псковской области заключило контракт.

Разметкой будет охвачена вся сеть региональных автомобильных дорог. Нанесена она будет разными материалами, в зависимости от интенсивности движения и некоторых других факторов: краской, термопластиком и холодным пластиком с добавлением микростеклошариков. Способы нанесения могут быть разными: с помощью маркировочных машин, пистолета-краскораспылителя, ручного термоуклад­чика или кисти.

Первый этап нанесения разметки подрядная организация должна завершить к 1 июля, второй — к 30 ноября. Гарантийный срок устранения дефектов выполненных работ составляет от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от материала.