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Общество / Здоровье

Ещё две смерти от коронавируса подтверждены в Псковской области

15 февраля 2021 года, 13:39

В Псковской области подтверждены ещё два летальных исхода от коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего от этого заболевания умерли 155 человек.

С начала пандемии заболели коронавирусом 30 тыс. 864 жителей Псковской области. Победить инфекцию смогли на сегодняшний день уже 19 тыс. 742 человека.

В Псковской области на данный момент остаются активными четыре очага коронавируса, в том числе два в учреждениях здравоохранения — в Дедовичской районной и Великолукской межрайонной больницах.   

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