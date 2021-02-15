Ещё две смерти от коронавируса подтверждены в Псковской области

В Псковской области подтверждены ещё два летальных исхода от коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего от этого заболевания умерли 155 человек.

С начала пандемии заболели коронавирусом 30 тыс. 864 жителей Псковской области. Победить инфекцию смогли на сегодняшний день уже 19 тыс. 742 человека.

В Псковской области на данный момент остаются активными четыре очага коронавируса, в том числе два в учреждениях здравоохранения — в Дедовичской районной и Великолукской межрайонной больницах.