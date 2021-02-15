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Транспорт / Автопарк

Владимир Ревазов возглавил ГППО «Псковпассажиравтотранс» назначен

15 февраля 2021 года, 13:26

Владимир Ревазов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс». 15 февраля его представил коллективу председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета.

Владимир Ревазов возглавил ГППО «Псковпассажиравтотранс» назначен
Владимир Ревазов
Фото пресс-службы комитета про транспорту и дорожному хозяйству

Владимир Ревазов намерен начать работу со знакомства с коллективом и изучения экономических вопросом — расходов предприятия, закупок, ремонтной базы, возможностей дополнительного дохода. Он убеждён, что главная задача любого руководителя — это экономика и перспектива предприятия.

Владимир Касполатович Ревазов родился 12 октября 1952 года в городе Ардоне Республики Северная Осетия. В 1975 году получил специальность «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» в Грозненском нефтяном институте. В 2007 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Экономика». В разные годы стажировался в США и Алжире.

С 1975 года работал на различных должностях на газоперерабатывающих заводах в Тюменской области, в Москве, Башкортостане и Екатеринбурге, руководил крупными предприятиями с большим количеством техники и численностью сотрудников до 5 тысяч человек. Удостоен званий «Почетный нефтяник Тюменской области», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Имеет также награды за работу в ООО «Тобольск-Нефтехим» - Почётную грамоту предприятия и золотой нагрудный знак отличия.

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