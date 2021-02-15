Лидеров среди единороссов в Псковской области назвал Александр Козловский

Губернатора Михаила Ведерникова, сенатора Андрея Турчака и спикера Псковского областного Собрания Александра Котова назвал лидерами среди единороссов в Псковской области депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире ПАИ-live 15 февраля.

«У Михаила Юрьевича высокий рейтинг, я бы назвал его лидером партии в регионе”, - заявил Александр Козловский.

Он отметил, что Псковская область является особенным регионом, поскольку сенатор от региона Андрей Турчак является секретарем Генерального Совета «Единой России». По словам гостя эфира, Андрей Турчак уже подтвердил своё желание участвовать в выборах в Псковское областное Собрание.

«Александр Алексеевич [Котов] традиционно является лидером общественного мнения, нашим партийным локомотивом», – сказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что именно эти три человека должны стать лидерами большой команды, которая сформируется перед выборами в областное Собрание. «Задачи амбициозные, будем участвовать и традиционно выставлять кандидатов во всех округах. Максимально отработаем, чтобы занять максимальное количество мест в региональном парламенте», – резюмирован парламентарий.