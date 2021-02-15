На спектакле «Дни Победы» в псковском театре не будет сцены

На спектакле «Дни Победы» в Псковском академическом театре драмы А. С. Пушкина не будет сцены и зрительного зала — артисты окажутся на «расстоянии вытянутой руки» от зрителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

«Это будет новый для театра опыт», - отметили в пресс-службе.

К премьере в театре изменится пространство медиахолла. Там вместо рядов зрительских кресел установят столики, места за которыми займут и актеры, и зрители.

В дальнейшем обновлённая площадка будет использоваться и в других спектаклях. Так, уже в марте в медиахолле пройдут поэтические вечера и моноспектакли.

Премьера спектакля «Дни Победы» состоится 23 февраля. Далее его можно будет посмотреть 25, 27 и 28 февраля. Билеты можно приобрести на сайте театра: https://drampush.ru/repertoire/victorydays.

В постановке заняты лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, актёры Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Евгений Терских, Камиль Хардин.