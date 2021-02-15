Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пропавшая в Печорах монахиня найдена погибшей

15 февраля 2021 года, 10:46

Пропавшая монахиня Мария их Дома милосердия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря найдена погибшей. Об этом сообщается в социальных сетях обители.

Пропавшая в Печорах монахиня найдена погибшей

Фото со страницы монастыря в соцсети «ВКонтакте»

«Матушка жила в монастырском Доме милосердия и каждый день ходила в храм, много молилась, была настоящей подвижницей. Вознесите свои молитвы за её новопреставленную душу!» - отметили в монастыре и поблагодарили всех, кто помогал в поисках.

Монахине Марии было 95 лет. Она пропала 30 января. Женщина в 18:17 шла из Дома милосердия и больше не вернулась.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Тямшанской волости поблагодарили «Титан-Полимер» за поддержку в социальной сфере
16 февраля без воды останутся дома на трёх улицах в Пскове
Выплатить ущерб придётся псковичу, который заварил дверь в магазин из-за шума
На дорожную разметку в Псковской области выделены свыше 90 млн рублей
Валерий Тюменцев: Коллектив завода «Титан-Полимер» уже проделал немалую работу
Ещё две смерти от коронавируса подтверждены в Псковской области
Владимир Ревазов возглавил ГППО «Псковпассажиравтотранс» назначен
Владимир Зубов: Мы уверены в успешном развитии Псковского завода «Титан-Полимер»
Лидеров среди единороссов в Псковской области назвал Александр Козловский

Комментарии

Авторизация
No comments
Что, если не коронавирус?

Общество / Здоровье
15 февраля 17:25

Что, если не коронавирус?

О чем говорят неприятные симптомы
Вкус железа

Общество / Здоровье
15 февраля 17:18

Вкус железа

О чем говорит металлический привкус во рту
Башня РГО

Общество / Образование
9 февраля 15:47

Башня РГО

Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове