Пропавшая в Печорах монахиня найдена погибшей

Пропавшая монахиня Мария их Дома милосердия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря найдена погибшей. Об этом сообщается в социальных сетях обители.

«Матушка жила в монастырском Доме милосердия и каждый день ходила в храм, много молилась, была настоящей подвижницей. Вознесите свои молитвы за её новопреставленную душу!» - отметили в монастыре и поблагодарили всех, кто помогал в поисках.

Монахине Марии было 95 лет. Она пропала 30 января. Женщина в 18:17 шла из Дома милосердия и больше не вернулась.