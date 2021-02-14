Псковские десантники выиграли первый Кубок командующего ВДВ по мини-футболу

Команда псковских десантников выиграла первый Кубок командующего ВДВ по мини-футболу. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе псковской дивизии.

Розыгрыш первого Кубка командующего Воздушно-десантными войсками по мини-футболу состоялся в спорткомплексе «Старт» Псковского гвардеского десантно-штурмового соединения. В турнире участвовали 12 команд от всех соединений Воздушно-десантных войск, сборная 242 учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ).

На первом этапе команды были поделены на 2 группы, в первую из которых входили команды из Пскова, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска и Омска, а во вторую - из Новороссийска, Ульяновска, Камышина, подмосковных Кубинки и Медвежьих Озер, РВВДКУ.

В первой группе сильнейшими оказались команды Псковского и Улан-Удэнского соединений, во второй - сборные Новороссийского и Тульского соединений.

По итогам финальных игр первое место заняла команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, второе - команда из Новороссийска, третье — из Тулы. Победители получили Кубок командующего Воздушно-десантными войсками и золотые медали, памятные дипломы и призы.