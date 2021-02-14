Житель Бежаниц попался на продаже пенсионерам в Луге фильтров для воды по завышенной цене

25-летний житель посёлке Бежаницы задержан в городе Луга Ленинградской области за продажу пенсионерам фильтров для воды по завышенной цене. Как пишет 47news, вместе с жителем Псковской области были задержаны 28-летний петербуржец, 34-летний житель Боровичей Новгородской области и 23-летняя жительница одной из деревень Смоленской области.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 февраля в полицию обратилась 74-летняя жительница Луги, которая рассказала, что около 14:00 к ней в квартиру пришли двое неизвестных мужчин и женщина. Они представились сотрудниками водоснабжающей организации и установили фильтр для воды. Заплатила женщина за это 21 тыс. 900 рублей.

Когда она поняла, что стала жертвой мошенников и купила прибор по явно завышенной цене.

Задержать подозреваемых удалось по «горячим следам» через несколько минут после звонка пенсионерки. Как оказалось, все они являются менеджерами коммерческой фирмы, которая никакого отношения к водоснабжающему унитарному предприятию с одноименным названием не имеет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).