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Культура / Наследие

Началась разработка проектов реставрации двух храмов в Печорах

14 февраля 2021 года, 16:12

Началась разработка проектов реставрации двух храмов в Печорах: во имя Сорка Святых мучеников Севастийских и Святой великомученицы Варвары. Об этом сообщает АНО  «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» на своей странице в Instagram.

Началась разработка проектов реставрации двух храмов в Печорах

В настоящее время идут комплексные научные изыскания.

Оба храма, которые ждёт реставрация, расположены напротив Святых врат Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Церковь Сорка Святых мучеников Севастийских была построена на в 1817 году на пожертвования прихожан и церковные средства на месте сгоревшего одноименного храма. Колокольню возвели на пожертвования прихожан и церковного старосты купца М. Е. Плешкова. В 1880 году семья Плешковых купила для церкви новые колокола, в 1896 году профинансировала замену шпиля на колокольне и серебряные ризы для нескольких икон. На средства печерского мещанина И. Герасимова был сооружен и вызолочен крест над храмом, а в 1902 году церковным староста П. Коровников пожертвовал гробницу для святой плащаницы. Староста А. Костин подарил паникадило.

Церковь святой великомученицы Варвары возведена в 1779 году, в 1862 году её расшили за счет притвора. Работы оплатил церковный староста купец Плешков. Когда печоры входили в состав Эстонии, Указом Синода Эстонской Апостольской Православной Церкви от 2 апреля 1931 года при церкви был открыт эстонский православный приход. Эстонское правительство утвердило его под названием «Богородицкий», поскольку первые богослужения совершались в Благовещенской церкви Печерского монастыря. После церковной реформы 1935 года приход получил храм святой Варвары. 

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