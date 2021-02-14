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Культура / Кино

Дирк Мартенс: В Германии все думают, что в России 10 месяцев зима

14 февраля 2021 года, 13:05

Звезда европейского и американского кино Дирк Мартенс, который сейчас снимается в Псковской области в новой картине «Плакать нельзя!» заявил, что по мнению жителей Германии, в России 10 месяцев в году зима. «Никому не приходит в голову, что у вас бывает лето и жарко», - сказал он в интервью Псковскому агентству информации.

Дирк Мартенс: В Германии все думают, что в России 10 месяцев зима

Самому актёру псковская зима понравилась. «Это похоже на сон, всё здесь вокруг - это просто какая-то удивительная красота», - отметил он, находясь на съёмочной площадке, которая развернулась на Ужинском озере в Гдовском районе.

«А вообще я всегда говорю, что если бы я был химиком и мог бы сделать русскую душу в виде жидкости, то я бы сразу выпил её сам и продал бы по всему миру, чтобы в каждом была частица русской души», - заключил Дирк Мартенс.

Картина «Плакать нельзя!» создаёт кинокомпания Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. Режиссёр - Наталья Назарова, в ролях —обладатель «Золотого орла» Иван Янковский, актриса Светлана Чуйкина, Дирк Мартенс, 11-летний телеведущий, лауреат ТЭФИ-Kids Владимир Левченко.

На экраны картина выйдет в 2022 году. 

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