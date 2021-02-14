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Культура / Кино

Главную роль в фильме «Плакать нельзя!» исполняет актриса из Острова

14 февраля 2021 года, 12:51

Главную роль в фильме «Плакать нельзя!» исполняет актриса Светлана Чуйкина — уроженка города Острова, сообщает Псковское агентство информации.

Главную роль в фильме «Плакать нельзя!» исполняет актриса из Острова
Светлана Чуйкина

Артистка призналась, что с Псковской областью её уже ничего не связывает, но отметила, что родители хорошо помнят эти места и просили передать привет, когда она уезжала сюда на съёмки.

Фильм «Плакать нельзя!» выйдет на экраны в 2022 году. Он рассказывает историю псковички, которая вместе с сыном иммигрировала в одну из скандинавских стран, где ей пришлось столкнуться с системой ювенальной юстиции.

Светлана Чуйкина убеждена, что закон всегда должен быть на стороне матери и ребёнка, должен не разлучать их, а наоборот, помочь соединиться, помочь решить какие-то проблемы, если они есть. «Я думаю, что это будет понятно зрителю, не важно, нашему или иностранному», - сказала актриса.

В картине также снимаются обладатель «Золотого орла» Иван Янковский, немецкий актёр Дирк Мартенс, 11-летний телеведущий, лауреат ТЭФИ-Kids Владимир Левченко.

Поддержку в создании фильма оказывают Фонда кино России и администрации Псковской области.  

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Бабулечка
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