Главную роль в фильме «Плакать нельзя!» исполняет актриса из Острова

Артистка призналась, что с Псковской областью её уже ничего не связывает, но отметила, что родители хорошо помнят эти места и просили передать привет, когда она уезжала сюда на съёмки.

Фильм «Плакать нельзя!» выйдет на экраны в 2022 году. Он рассказывает историю псковички, которая вместе с сыном иммигрировала в одну из скандинавских стран, где ей пришлось столкнуться с системой ювенальной юстиции.

Светлана Чуйкина убеждена, что закон всегда должен быть на стороне матери и ребёнка, должен не разлучать их, а наоборот, помочь соединиться, помочь решить какие-то проблемы, если они есть. «Я думаю, что это будет понятно зрителю, не важно, нашему или иностранному», - сказала актриса.

В картине также снимаются обладатель «Золотого орла» Иван Янковский, немецкий актёр Дирк Мартенс, 11-летний телеведущий, лауреат ТЭФИ-Kids Владимир Левченко.

Поддержку в создании фильма оказывают Фонда кино России и администрации Псковской области.