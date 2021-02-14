Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Культура / Кино

Собак из Москвы привезли в Псковскую область на съёмки фильма «Плакать нельзя!»

14 февраля 2021 года, 12:36

 Создателям фильма «Плакать нельзя!», съёмки которого проходят в Псковской области, пришлось привезти из Москвы ездовых собак породы хаски, сообщает Псковское агентство информации.

Собак из Москвы привезли в Псковскую область на съёмки фильма «Плакать нельзя!»

По сюжету, героиня фильма, которая вместе с сыном перебралась из Пскова в Скандинавию, будет скрываться от службы защиты детства именно на собачьей упряжке. Другие детали фильма его создатели не раскрывают.

Сотрудники съёмочной группы отметили, что с московскими собаками оказалось очень удобно работать. «У них разные задачи: иногда надо посидеть, иногда надо пробежаться. В принципе схватывают на лету», - прокомментировала работу животных один из организаторов съёмочного процесса.

Съёмки фильма уже проходили в Пскове, сейчас группа работает в Гдовском районе на Ужинском озере, далее переедет в Москву и Калининград.

Поддержку в создании фильма оказывают Фонда кино России и администрации Псковской области. На экраны картина должна выйти в 2022 году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Бежаниц попался на продаже пенсионерам в Луге фильтров для воды по завышенной цене
Началась разработка проектов реставрации двух храмов в Печорах
Псковский облсовпроф поздравил руководство и коллектив завода «Титан-Полимер» с трёхлетием со дня основания компании
Дирк Мартенс: В Германии все думают, что в России 10 месяцев зима
Главную роль в фильме «Плакать нельзя!» исполняет актриса из Острова
Ужинское озеро в Гдовском районе стало площадкой для съёмок фильма «Плакать нельзя!»
Александр Козловский поздравил с трехлетием псковский завод «Титан-Полимер»
Коронавирус выявлен ещё 104 жителей Псковской области
Трёхлетие отмечает псковский завод «Титан-Полимер»

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
12:55 14.02.2021

Какое счастье!?

Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка