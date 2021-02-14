Собак из Москвы привезли в Псковскую область на съёмки фильма «Плакать нельзя!»

Создателям фильма «Плакать нельзя!», съёмки которого проходят в Псковской области , пришлось привезти из Москвы ездовых собак породы хаски, сообщает Псковское агентство информации.

По сюжету, героиня фильма, которая вместе с сыном перебралась из Пскова в Скандинавию, будет скрываться от службы защиты детства именно на собачьей упряжке. Другие детали фильма его создатели не раскрывают.

Сотрудники съёмочной группы отметили, что с московскими собаками оказалось очень удобно работать. «У них разные задачи: иногда надо посидеть, иногда надо пробежаться. В принципе схватывают на лету», - прокомментировала работу животных один из организаторов съёмочного процесса.

Съёмки фильма уже проходили в Пскове, сейчас группа работает в Гдовском районе на Ужинском озере, далее переедет в Москву и Калининград.

Поддержку в создании фильма оказывают Фонда кино России и администрации Псковской области. На экраны картина должна выйти в 2022 году.