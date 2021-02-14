Коронавирус выявлен ещё 104 жителей Псковской области

13 февраля коронавирус был выявлен ещё у 104 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

47 новых случаев выявили в Пскове (всего 11 тыс. 159), 10 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 549), 8 — в Порховском районе (всего 970).

По пять человек заболели в Себежском (всего 420) и Стругокрасненском (всего 293) районах, по четыре - в Печорском (всего 584) и Бежаницком (всего 282) районах, три — в Палкинском (всего 330), по два — в Псковском (всего 2 тыс. 594), Дедовичском (всего 588), Плюсском (всего 426), Гдовском (всего 413), Пустошкинском (всего 260) и Локнянском (всего 211), по одному - в Островском (всего 1 тыс. 505), Невельском (всего 1 тыс. 249), Новосокольническом (всего 771), Великолукском (всего 714), Куньинском (всего 273) и Пыталовском (всего 220).

С начала пандемии в Псковской области заразились коронавирусом 30 тыс. 806 человек, выздоровели — 19 тыс. 705, в том числе 118 за минувшие сутки.

В регионе подтверждены 152 летальных исходов. Две смерти добавились в статистику 13 февраля. Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким умерших.