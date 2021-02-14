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Общество / Здоровье

Почти 10 тысяч жителей Псковской области начали вакцинацию от коронавируса

14 февраля 2021 года, 09:31

Почти 10 тысяч жителей Псковской области начали вакцинацию от коронавируса, оба компонента вакцины получили уже тысяча человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона призвал псковичей записываться на прививку на портале госуслуг, подчеркнув, что вакцинация является единственным быстро побороть инфекцию. «Рассчитываю на вас», - обратился Михаил Ведерников к жителям Псковской области.

По данным на 9 февраля, Псковская область получила 13 тысяч 482 дозы вакцины от коронавируса. В регионе открыты 27 пунктов, в которых можно получить прививку. Ещё четыре заработают до конца месяца. 

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