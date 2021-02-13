Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Михаил Ведерников побывал на съемках психологического триллера

13 февраля 2021 года, 18:26

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку психологического триллера «Плакать нельзя!» в Гдовском районе, сообщает газета «Гдовская заря».

Фильм выйдет в прокат в 2022 году. Режиссёр-постановщик картины- Наталья Назарова. В кино задействованы актёры Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Владимир Левченко, Дирк Мартенс, Катарина Шпинг и другие.


Михаил Ведерников побывал на съемках психологического триллера

Фото газеты «Гдовская заря»

В феврале съемки проходят в Псковской области при поддержке администрации региона. Затем съемочная площадка переместится в Москву, Калининград, а также в одну из стандинавских стран.

Самый юный актер Володя Левченко в восторге от атмосферной природы. Он рассказал, что это его первая главная роль, поэтому хочется всё делать без дублеров. Мальчик сам управляет собачьей упряжкой.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область получит финансирование по результатам конкурса на Единую региональную субсидию
Псковский завод «Титан-Полимер» перечислил в бюджет почти 90 млн рублей налогов
Каждый летальный исход от коронавируса подлежит обязательной экспертизе качества медицинской помощи
Михаил Ведерников об эпидситуации в Псковской области: Расслабляться преждевременно
Три бутылки коньяка попытался похитить молодой человек из магазина в Великих Луках
В Гдове благоустроят центральную площадь
Реконструкция котельной в Гдове позволит подключить к централизованному отоплению новую школу
Несколько упаковок сыра похитила женщина из магазина в Пскове
Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам пройдут в Островском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка