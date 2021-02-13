Михаил Ведерников побывал на съемках психологического триллера

Фильм выйдет в прокат в 2022 году. Режиссёр-постановщик картины- Наталья Назарова. В кино задействованы актёры Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Владимир Левченко, Дирк Мартенс, Катарина Шпинг и другие.

В феврале съемки проходят в Псковской области при поддержке администрации региона. Затем съемочная площадка переместится в Москву, Калининград, а также в одну из стандинавских стран.

Самый юный актер Володя Левченко в восторге от атмосферной природы. Он рассказал, что это его первая главная роль, поэтому хочется всё делать без дублеров. Мальчик сам управляет собачьей упряжкой.