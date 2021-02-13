Псковский завод «Титан-Полимер» перечислил в бюджет почти 90 млн рублей налогов

В 2020 году «Титан-Полимер» перечислил в бюджет почти 90 млн рублей налогов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к псковичам.

Глава региона подчеркнул, что такая сумма налогов поступила от предприятия «ещё до начала основной деятельности».

Михаил Ведерников также напомнил, что вторая очередь проекта вызвала наибольшее количество вопросов у общественников. «Как я и говорил ранее, его реализация не стартует до тех пор, пока я лично не буду убеждён в его безопасности для здоровья жителей Псковской области. Сейчас получил дополнительный аргумент, что при соблюдении всех мер безопасности повода для опасений нет», - отметил он.

По словам главы региона, основной компонент для производства пэт-гранул - терефталевая кислота - отнесена к веществам III класса опасности. «Это так называемые «умеренно вредные» вещества. К ним, например, относятся нефтепродукты, отходы жизнедеятельности животных, сивушные масла и отдельные виды лакокрасочных материалов. Конечно, такие вещества тоже требуют внимательного подхода, но они используются буквально повсеместно», - пояснил он.