Три бутылки коньяка попытался похитить молодой человек из магазина в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал из магазина на улице Вокзальной поступил росгвардейцам 12 февраля около 13.00.

Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Великолукский» прибыл на объект и задержал 24-летнего жителя Новосокольников. Мужчина пронес через кассу три бутылки коньяка, за которые не заплатил. Сумма причиненного ущерба составила 1500 рублей. Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции.