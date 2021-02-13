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Политика

Три бутылки коньяка попытался похитить молодой человек из магазина в Великих Луках

13 февраля 2021 года, 17:29

Три бутылки коньяка попытался похитить молодой человек из магазина в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал из магазина на улице Вокзальной поступил росгвардейцам 12 февраля около 13.00.

Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Великолукский» прибыл на объект и задержал 24-летнего жителя Новосокольников. Мужчина пронес через кассу три бутылки коньяка, за которые не заплатил. Сумма причиненного ущерба составила 1500 рублей. Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции.

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