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Общество

В Гдове благоустроят центральную площадь

13 февраля 2021 года, 16:46

В Гдове благоустроят центральную площадь в рамках регионального проекта. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, реализацию в Гдовском районе национальных проектов обсудили губернатор региона Михаил Ведерников с главой муниципального образования Юрием Павловым.

По словам Юрия Павлова, объект будет отремонтирован в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Контракт разыгран, находится на стадии заключения. Объем финансирования — 2,4 млн рублей», - рассказал он.

Также в планах на 2021 год — ремонт ДК в Смуравьево-2. Всего а этом году объем финансирования на реализацию региональных проектов составит более 43 млн рублей.

Также участники встречи обсудили вопрос строительства новой школы. Реконструкция котельной №3 позволит обеспечить резерв мощности для подключения объектов, в том числе, нового образовательного учреждения.

По словам Юрия Павлова, типовой проект определен, земельный участок выбран, получены предварительные технические условия. Глава района попросил оказать содействие в предоставлении финансирования для проведения работ по привязке объекта к земельному участку. Губернатор пообещал, что необходимые средства будут выделены из резервного фонда региона.

Участники встречи также обсудили вопрос восстановление моста через реку Еглинка, ситуацию по электроснабжению населенных пунктов Гдовского района, а также вопрос по содержанию автодорог в зимний период.

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