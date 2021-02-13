Реконструкция котельной в Гдове позволит подключить к централизованному отоплению новую школу. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, котельную №3 губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в рамках рабочей поездки в Гдовский район 13 февраля.

Масштабная реконструкция котельной проводилась при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Запуск котельной состоялся к началу отопительного сезона.

На объекте теплоснабжения глава региона осмотрел внутренние помещения, топливный склад, поинтересовался тем, какой объем работ был выполнен. Он также прошел по прилегающей к котельной территории, осмотрел новый участок теплотрассы, проложенной до площадки под строительство новой школы.

В целом Михаил Ведерников положительно оценил работы, проведенные на объекте теплоснабжения. «Благодаря увеличению мощности котельной появилась возможность подключения к централизованному отоплению новой школы, которую планируется возвести в Гдове. Это очень востребованное в муниципалитете учреждение образования», - отметил он.

На реализацию проекта было вылелено более 60 млн рублей, больше половины из них — средства Фонда ЖКХ, остальные — средства инвестора.