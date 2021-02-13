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Общество

Каждый летальный исход от коронавируса подлежит обязательной экспертизе качества медицинской помощи

13 февраля 2021 года, 19:25

Каждый летальный исход от коронавируса подлежит обязательной экспертизе качества медицинской помощи страховой компанией, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, этот результат может быть подвергнут реэкспертизе со стороны ФОМС. Также жители региона могут письменно обратиться в лечебное учреждение с просьбой провести дополнительную проверку. «Это законное требование, которое в обязательном порядке будет удовлетворено», - подчеркнул он.

В случае выявления врачебных ошибок «следует реакция Росздравнадзора со всеми вытекающими для нарушителей последствиями».

Михаил Ведерников отметил, что до сих пор в комитет по здравоохранению таких замечаний не поступало. «Конечно, нарушения случались. О таких случаях мы всегда говорили честно и открыто. Но они отрабатывались сразу, по факту, без необходимости вмешательства федеральных ведомств. В этой части мы стараемся работать на опережение», - сказал он.

Глава региона отметил, что в области наблюдается высокий уровень смертности, но причиной этого является, в том числе, средний возраст населения. «Ситуация сложная, коронавирус представляет большую угрозу для возрастных группы населения, а также лиц с патологиями и хроническими заболеваниями. Тем не менее, статистика говорит о том, что наши медики работают профессионально и спасают максимум жизней», - подчеркнул он.

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