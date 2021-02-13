Михаил Ведерников об эпидситуации в Псковской области: Расслабляться преждевременно

Все основные санитарные требования остаются в силе. По мере возможностей мы постепенно корректируем отдельные ограничения, но расслабляться преждевременно, - охарактеризовал эпидситуацию в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к псковичам.

По его словам, эпидситуация улучшается. «Вторую неделю подряд количество заболевших снижается почти на 30%. Число выздоровевших при этом динамично растёт, и часть мощностей системы здравоохранения вернулась к штатной работе», - сообщил Михатл Ведерников.

Однако, как отметил глава региона, все убедились, что ковид быстро набирает динамику.

«Поэтому искренне прошу каждого бережно относиться к своему здоровью, а ещё лучше – записаться на вакцинацию», - сказал он.

По словам Михаила Ведерникова, чтобы выйти из режима ограничений, нужно выработать так называемый коллективный иммунитет. «Для этого необходимо привить, как минимум, 60% взрослого населения. Вакцинация на сегодня – это единственный способ победить болезнь в разумные сроки. Напомню, что проще всего записаться на прививку можно через портал Госуслуги», - напомнил он.