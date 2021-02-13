Несколько упаковок сыра похитила женщина из магазина в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по псковской области, 12 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42–летнюю жительницу Пскова, которая 10 февраля пронесла через кассовый несколько упаковок сыра. Сумма ущерба составила 1200 рублей. Для дальнейшего разбирательства псковичка передана сотрудникам полиции.