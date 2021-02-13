Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам пройдут в Островском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам стартует 13 февраля, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на группу Федерации лыжных гонок региона в социальной сети «ВКонтакте».

Лыжная гонка начнется в 13:00. Чемпионат и первенство будут проходить в течение двух дней на базе АНО СОЦ «Юность» в Островском районе.

В мероприятии примут участие команды городов и районов. Участники соревнований будут состязаться и в личных зачетах. За победу поборются спортсмены в нескольких возрастных группах. Соревнования пройдут с соблюдением санитарных норм.