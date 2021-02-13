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Политика

Полицейские продолжают розыск пропавшего полтора года назад псковича

13 февраля 2021 года, 12:18

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Никандрова Алексея Николаевича, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В октябре 2019 года 47-летний мужчина пропал без вести на территории Пскова.

Полицейские продолжают розыск пропавшего полтора года назад псковича

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Был одет в зимнюю куртку черного цвета с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы темные кроссовки 42-го размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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