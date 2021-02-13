Полицейские продолжают розыск пропавшего полтора года назад псковича

В октябре 2019 года 47-летний мужчина пропал без вести на территории Пскова.

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Никандрова Алексея Николаевича, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Был одет в зимнюю куртку черного цвета с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы темные кроссовки 42-го размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.