Машина порховского зооприюта по пути из Пскова сбила лося

Машина порховского зооприюта сбила лося по пути из псковской ветклиники. Как сообщает Псковское агентство информации, ДТП случилось вечером 12 февраля на трассе Псков — Порхов.
Машина порховского зооприюта сбила лося по пути из псковской ветклиники. Как сообщает Псковское агентство информации, ДТП случилось вечером 12 февраля на трассе Псков — Порхов.
Находившиеся в автомобиле волонтеры и кошка не пострадали. Машина получила повреждения, ей потребуется ремонт.
Реквизиты для оказания помощи приюту: 4817 7603 5281 2345 Сбербанк (без пробелов), Журавлёва Татьяна Сергеевна. Карта привязана к номеру «Билайна» 8-960-229-58-80. PayPal – TatianaS87@mail.ru