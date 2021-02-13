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Происшествия

Машина порховского зооприюта по пути из Пскова сбила лося

13 февраля 2021 года, 11:48

Машина порховского зооприюта сбила лося по пути из псковской ветклиники. Как сообщает Псковское агентство информации, ДТП случилось вечером 12 февраля на трассе Псков — Порхов.


Машина порховского зооприюта по пути из Пскова сбила лося

Фото из группы приюта в соцсети ВКонтакте

Находившиеся в автомобиле волонтеры и кошка не пострадали. Машина получила повреждения, ей потребуется ремонт.

ПОДРОБНОСТИ

Реквизиты для оказания помощи приюту: 4817 7603 5281 2345 Сбербанк (без пробелов), Журавлёва Татьяна Сергеевна. Карта привязана к номеру «Билайна» 8-960-229-58-80. PayPal – TatianaS87@mail.ru

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