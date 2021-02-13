В Псковской области зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 12 февраля в Псковской области зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Также за минувшие сутки от заболевания выздоровел 141 человек, скончалось двое. «Зафиксирован еще один очаг в Великолукской межрайонной больнице. Снята с контроля вспышка заболевания в детском саду Владимирского лагеря», - информировал глава региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30702 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровело 19587 человек и 150 человек скончались. Проведено 261292 исследования на коронавирусную инфекцию.