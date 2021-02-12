Госавтоинспекция предупреждает псковичей о гололеде и гололедице на дорогах

На выходных – 13 и 14 февраля – на дорогах Псковской области ожидаются снег, гололед и гололедица, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России. В связи этим ведомство призывает водителей быть аккуратнее.

Необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про дистанцию между автомобилями, а также быть осторожнее при совершении маневров.

Также во время непогоды Госавтоинспекция рекомендует снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасности предотвратить дорожно-транспортное происшествие.