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Транспорт / Безопасность

Госавтоинспекция предупреждает псковичей о гололеде и гололедице на дорогах

12 февраля 2021 года, 17:59

На выходных – 13 и 14 февраля – на дорогах Псковской области ожидаются снег, гололед и гололедица, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России. В связи этим ведомство призывает водителей быть аккуратнее.

Госавтоинспекция предупреждает псковичей о гололеде и гололедице на дорогах

Необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про дистанцию между автомобилями, а также быть осторожнее при совершении маневров.

Также во время непогоды Госавтоинспекция рекомендует снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасности предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

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