Врио руководителя «Псковпассажиравтотранса» назначен Сергей Иванов

Временно исполняющим обязанности директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» назначен Сергей Иванов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Ранее Сергей Иванов был заместителем руководителя предприятия.

Юрий Киргинцев покинул пост директора по собственному желанию. Сегодня, 12 февраля, у него последний рабочий день в Псковпассажиравтотрансе.

За короткий срок на предприятии сменилось три руководителя. Юрий Киргинцев был и. о. генерального директора с октября 2019 года. До него руководил Александр Куренков, который, в свою очередь, принял пост главы Псковпассажиравтотранса после Николая Киянца. До сентября 2018 года руководителем предприятия являлся Александр Питиримов.