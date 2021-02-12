Какую поддержку оказывает Региональная гарантийная организация Центра «Мой бизнес» и чем поручительство лучше залога

Региональная гарантийная организация (РГО) осуществляет деятельность в рамках Национальной гарантийной системы. Гарантийная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Псковской области при нехватке или отсутствии залогового обеспечения. Региональная гарантийная организация выступает поручителем по кредитам в Банках-Партнерах, несет субсидиарную ответственность до 70% от суммы кредита, но не более 17,5 млн.руб. на одного субъекта в зависимости от вида деятельности и цели кредитования.

Сейчас, когда на территории региона действует режим повышенной готовности, условия для малого и среднего бизнеса наиболее привлекательные, - поручительство ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, до 80% от суммы кредита, но не более 26 млн.руб., вне зависимости от вида деятельности, а также процентные ставки за пользование поручительством составляют 0,1% на инвестиционные цели и 0,5% на пополнение оборотных средств. Что значительно экономит средства бизнеса в нынешнее время.

Поручительство РГО - высоколиквидный залог для Банков-Партнеров.

Необходимо самостоятельно обратиться к нашим партнерам, выбрать наиболее подходящие условия, далее Банк передает нам весь пакет документов.

Всю информацию и перечень партнеров можно найти на нашем сайте Центра www.msp60.ru в разделе РГО и по номеру телефона (8112) 331-347.