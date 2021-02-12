Федеральное софинансирование модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области составит 99%

Федеральное софинансирование пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области составит 99%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего максимальный размер федерального софинансирования на модернизацию первичного звена здравоохранения получили 26 регионов России. Правительство будет выделять средства на строительство, ремонт и переоснащение региональных медучреждений, многие из которых находятся в сельской местности.

Согласно Распоряжению, предельный уровень софинансирования в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» ровняется показателю для реализации национальных проектов.

Так, финансирование пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области, утвержденной в декабре 2020 года, составит 2,8 млрд рублей. На эти средства планируется обновить автомобильный парк, построить более 180 модульных ФАПов и конструкций врачебной амбулатории, а также провести капитальный ремонт и обновление оборудования в городских, районных и межрайонных медицинских учреждениях.