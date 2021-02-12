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Общество

Михаил Ведерников наградил предпринимателей за помощь в украшении Пскова к Новому году

12 февраля 2021 года, 15:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей и руководителей госпредприятий за участие в украшении Пскова к новогодним праздникам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона 12 февраля.

Михаил Ведерников наградил предпринимателей за помощь в украшении Пскова к Новому году

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников наградил предпринимателей за помощь в украшении Пскова к Новому году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Подавляющее большинство жителей и гостей города положительно оценили проделанную работу. В социальных сетях было очень много фотографий с позитивными отзывами», — отметил Михаил Ведерников и вручил благодарственные письма руководству 11 региональных и муниципальных предприятий и организаций, участвовавших в новогоднем оформлении Пскова.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков присоединился к словам благодарности в адрес благотворителей и отметил, что в этом году новогодним убранством города полюбовались еще и 20 тыс. туристов. «Благодаря вам этой зимой в Пскове было еще красивее, чем раньше», — сказал он и заверил, что все украшения будут сохранены до следующего сезона.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, в Пскове появилось свыше 30 новых инсталляций, а также прожекторы, гирлянды и светодиодные дожди. 

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