Семь лет колонии получила великолучанка, убившая сожителя за съеденную еду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Утром 12 июня 2020 года женщина обнаружила, что еду, купленную для ребенка, съел её сожитель. Тогда между ними завязалась ссора. В ходе выяснения отношений осужденная взяла нож и три раза ударила мужчину. Ранения пришлись в область живота и грудной клетки. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

46-летняя жительница Великих Лук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.