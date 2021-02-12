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Происшествия / Правосудие

Семь лет колонии получила великолучанка, убившая сожителя за съеденную еду

12 февраля 2021 года, 15:30

Семь лет колонии получила великолучанка, убившая сожителя за съеденную еду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Утром 12 июня 2020 года женщина обнаружила, что еду, купленную для ребенка, съел её сожитель. Тогда между ними завязалась ссора. В ходе выяснения отношений осужденная взяла нож и три раза ударила мужчину. Ранения пришлись в область живота и грудной клетки. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

46-летняя жительница Великих Лук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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