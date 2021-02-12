Ведерников: Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупции

«Тут не может быть двух мнений - если нарушил закон, должен отвечать!» - подчеркнул глава региона.

Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупционной составляющей, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию с выявлением коррупционера в рядах комитета по управлению госимуществом .

Как уточнил Михаил Ведерников в интервью Псковскому агентству информации, о проводимой ФСБ и МВД работе он знал с самого начала. Более того, он распорядился, чтобы управление по противодействию коррупции администрации Псковской области оказывало поддержку правоохранительным органам.

В результате совместной работы был задержан действующий сотрудник КУГИ - юрист Александр Секушин. Также в деле также фигурирует бывший работник комитета Иванов. О возбуждении уголовного дела по факту коррупции стало известно 12 февраля.