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Политика / Власть

Ведерников: Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупции

12 февраля 2021 года, 13:56

Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупционной составляющей, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию с выявлением коррупционера в рядах комитета по управлению госимуществом

«Тут не может быть двух мнений - если нарушил закон, должен отвечать!» - подчеркнул глава региона.

Ведерников: Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупции

Как уточнил Михаил Ведерников в интервью Псковскому агентству информации, о проводимой ФСБ и МВД работе он знал с самого начала. Более того, он распорядился, чтобы управление по противодействию коррупции администрации Псковской области оказывало поддержку правоохранительным органам.

В результате совместной работы был задержан действующий сотрудник КУГИ - юрист Александр Секушин. Также в деле также фигурирует бывший работник комитета Иванов. О возбуждении уголовного дела по факту коррупции стало известно 12 февраля.

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Комментарии

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Бабулечка
14:30 12.02.2021

Непонятно, что спёрли то? Коррупция, это когда и выше в доле.

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