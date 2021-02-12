Пустошкинский депутат призвал коллег не ввязываться в «споры, сплетни и дрязги» по вопросу о местном хлебокомбинате

Депутаты Собрания Пустошкинского района будут контролировать ход сделки с инвестором по местному хлебокомбинату, сообщает районная газета «Вперёд».

Вопрос о сделке с инвестором ОАО «Псковский Хлебокомбинат» по хлебокомбинату выносился на рассмотрение Собрания не однократно, однако депутатам не предоставлялись необходимые документы. На последней внеочередной сессии районного Собрания парламентарии всё же одобрили проведение сделки, но обязали администрацию муниципалитета ежемесячно отчитываться о происходящих процессах.

Как отметил депутат от фракции «Яблоко» Герман Валутин, разговоры о победах и неудачах в вопросе с ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» длятся уже несколько месяцев. Он пояснил, что с одной стороны выступает глава района Светлана Василькова. «Она убеждена, что будущие успехи: выплата задолженности по зарплате работникам хлебокомбината, запуск производства по выпуску хлебной продукции, рабочие места и так далее – это чисто ее личная заслуга», - сказал парламентарий.

Вторая сторона — это районное Собрание, депутаты которого, по мнению главы муниципалитета, тормозят процесс, требуя документы по планирующейся сделке, проект договора, экономические обоснования, гарантии безубыточности сделки для района. «Ни за полгода, ни за последние полтора месяца депутаты так и не получили запрошенных документов и были вынуждены дать согласие на сделку. Считаю, что с 5 февраля «отмазки» о «виновности» прошлой администрации района, о плохих директорах хлебокомбината, о вставляющих палки в колёса депутатах не должны возникать. Флаг поднят и новые руководители, надеюсь, его не уронят», - заявил Герман Валутин.

Он призвал коллег по собранию не ввязываться в «споры, сплетни и дрязги». «Я знаю, что многие из вас лично встречались с директором ОАО «Псковский хлебокомбинат» и договорились о возможности помочь Пустошкинскому хлебокомбинату, но это ваша работа - рутинная ежедневная безвозмездная работа. Если получится что-то сделать для людей, для района – это хорошо! А что касается заслуг, наград и славы, то Главе они важнее. Нам же, депутатам, похвальба ни к чему – давайте скромно постоим в тени, будем уважать себя. А люди – они разберутся и все поймут правильно», - заключил Герман Валутин .